·Происшествия

В минздраве рассказали о состоянии омского школьника, попавшего под троллейбус

Мальчику оказывают помощь в больнице.

Состояние 11-летнего омича, которого госпитализировали после наезда троллейбуса, остается стабильно тяжелым. Об этом «Омск-информу» рассказали в региональном минздраве.

– Ребенок госпитализирован в реанимацию. Состояние стабильно тяжелое. Получает всю необходимую медицинскую помощь, – отметили в ведомстве.

Напомним, авария произошла сегодня утром на проспекте Маркса. Троллейбус № 4 вылетел на пешеходный переход, по которому шли люди, и сбил 11-летнего мальчика. Другие пешеходы не пострадали.

