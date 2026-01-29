Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске возбудили уголовное дело из-за троллейбуса, который сбил школьника

Наказание грозит перевозчику.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ДТП на Маркса в Омске, где пострадал ребенок. Виновнику грозит наказание за услуги, не отвечающие требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Напомним, авария произошла сегодня утром. Водитель троллейбуса № 4 не заметил красный свет и вылетел на пешеходный переход, по которому шли люди. Троллейбус сбил 11-летнего мальчика. После аварии ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Отметим, что перевозки по троллейбусному маршруту № 4 осуществляет муниципальное предприятие «Электрический транспорт».

·Происшествия

В Омске возбудили уголовное дело из-за троллейбуса, который сбил школьника

Наказание грозит перевозчику.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ДТП на Маркса в Омске, где пострадал ребенок. Виновнику грозит наказание за услуги, не отвечающие требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Напомним, авария произошла сегодня утром. Водитель троллейбуса № 4 не заметил красный свет и вылетел на пешеходный переход, по которому шли люди. Троллейбус сбил 11-летнего мальчика. После аварии ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Отметим, что перевозки по троллейбусному маршруту № 4 осуществляет муниципальное предприятие «Электрический транспорт».