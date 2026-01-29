В Омске троллейбус врезался в толпу пешеходов: школьник в реанимации

Жуткие кадры ДТП распространила полиция.

Фото: t.me/omsk_police

Серьезное ДТП с 11-летним школьником произошло на проспекте Маркса в Омске. О нем стало известно сегодня, 29 января, в 7:50.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель троллейбуса №4, ехавший по проспекту Карла Маркса, на пересечении с улицей Циолковского выскочил на запрещающий сигнал светофора и сбил 11-летнего мальчика. Школьник уже начал переходить дорогу по пешеходному переходу.

Ребенок получил тяжелые травмы, он находится в реанимации.

Судя по видео, которое распространила полиция, троллейбус врезался в толпу пешеходов, но задело только одного из них. После удара школьника сильно отбросило вперед.

Прокуратура взяла на контроль разбирательство дела, будет дана оценка действиям лица, допустившего дорожно-транспортное происшествие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.