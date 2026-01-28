Омск-Информ
Появились кадры последствий пожара в омских Кузьминках

Омичка поделилась видео из подъезда на Взлетной.

Омичка показала в соцсетях последствия пожара в подъезде дома на улице Взлетной в микрорайоне Кузьминки.

На записи видно, что входная дверь квартиры сильно повреждена, стены обгорели и покрыты копотью, а потолок местами облез.

– Я теперь ловлю флешбэки, когда заезжаю на квартиру. На этой неделе будем все восстанавливать, – написала девушка под публикацией.

Напомним, пожар на улице Взлетной в Кузьминках произошел рано утром в воскресенье, 25 января. В результате инцидента пострадали пять человек. Одна из пострадавших получила ожоги примерно 85  % поверхности тела, в результате чего скончалась на следующий день. Как позже сообщили в региональном СК «Омск-информу», пожар в многоквартирном доме предварительно возник из‑за короткого замыкания в электропроводке.

Видео: Анжелика Бабаева.

