Омская мэрия назвала «неожиданную» причину частых порывов на теплосетях

Горожане с начала зимы жалуются на отключение отопления и горячей воды.

Фото: Freepik.com

В Омске жители продолжают жаловаться на многочисленные порывы на теплосетях, из-за которых часть домов осталась без отопления. На странице губернатора Виталия Хоценко омичи поставили под вопрос достоверность паспорта готовности города к отопительному сезону.

– А вам там за паспорт готовности к отопительному сезону, с которым вы к президенту наведывались, ничего не сказали? Судя по количеству порывов в городе, он оказался ненастоящий. Или это прорывы в светлое будущее, которое, так сказать, в надежных руках, – заявил омич.

В мэрии пояснили, что, несмотря на официальную готовность города к отопительному сезону, системы не всегда выдерживают повышенные нагрузки при резком падении температуры.

– К сожалению, несмотря на готовность города к отопительному сезону, в условиях особо низкой температуры наружного воздуха и воздействия окружающей среды и увеличения параметров подачи тепла в дома сети могут не выдерживать нагрузки. Ресурсоснабжающие организации оперативно реагируют и в кратчайшие сроки решают вопрос подачи ресурса, – ответили в администрации.

Некоторые пользователи также иронично задавались вопросом о расчетных параметрах сетей, отмечая, что в Сибири зимой обычны морозы до −30 градусов и что системы должны выдерживать такие нагрузки.

В комментариях под тем же постом горожане сообщили и о других коммунальных неполадках. По словам жителей, во дворе дома № 8 на Сибирском проспекте порыв трубы с горячей водой не устраняют уже несколько недель. Однако реакции ведомств на момент публикации не последовало.

Напомним, что ранее омский СК возбудил уголовное дело из-за отключения отопления в жилых домах. Кроме того, чтобы добиться ремонта, омичи устроили массовый митинг.