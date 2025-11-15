Омская область впервые за 12 лет готова к отопительному сезону

Все 37 районов вовремя получили паспорта готовности.

omskinform.ru

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Омской области министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко доложил, что все 37 районов региона впервые с 2013 года вовремя получили паспорта готовности к отопительному сезону. Соответствие требованиям проверила специальная комиссия. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– Несмотря на хорошие показатели, гораздо важнее успешное прохождение самого отопительного периода, – заявил губернатор.

Кроме того, Хоценко распорядился, чтобы главы муниципалитетов и энергетические компании оперативно устраняли аварийные ситуации.