В Омской области два района не получили паспорта готовности к зиме

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко заявил, что это останется на совести глав.

omskinform.ru

Сегодня на оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко рассказал губернатору, что уровень готовности региона к зимним холодам в этом году выше прошлогодних показателей.

По данным министра, готовы к отопительному периоду 34 муниципальных образования из 37. Большереченский район признан готовым с условиями.

Паспорт готовности к отопительному периоду получил Омск. Об этом сообщалось ранее.

А вот Муромцевский и Усть-Ишимский районы не получили паспорта готовности. Их главы, Сергей Казанков и Владимир Лютенко, взяли ситуацию под свою ответственность. И обещали подготовить оставшуюся документацию, до 15 ноября обеспечив получение паспортов.