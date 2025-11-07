Омск-Информ
·Общество

Омск получил паспорт готовности к зиме, несмотря на аварии

Ростехнадзор счел, что сети выдержат.

Сегодня, 7 ноября, Омск получил паспорт готовности к зиме. Как сообщил мэр Сергей Шелест, документ он получил из рук заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Олега Демидовича.

– Благодарю все теплоснабжающие организации, Сибирское управление Ростехнадзора, управляющие компании, департамент городского хозяйства, окружные администрации, проделавшие серьезную работу по подготовке нашего города к отопительному периоду, – написал в своем Telegram-канале Шелест.

Ростехнадзор проверял готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций Омска к зиме с 1 по 24 октября. С 16 октября оценивали готовность всего города.

Отметим, что, несмотря на готовность к зиме, тепловые сети в Омске не выдерживают и рвутся. Например, вчера целый микрорайон в Нефтяниках остался без горячей воды и отопления из-за аварии.

