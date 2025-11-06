В Омске автобусный маршрут стал еще популярнее из-за крупной «тепловой» аварии

Автобусы № 20 и № 346 пустили в объезд спального микрорайона, оставшегося без горячей воды и отопления, на окраине Нефтяников.

omskinform.ru Сегодня утром, 6 ноября, в Омске целый микрорайон на окраине Нефтяников, в районе Советского загса, остался без горячей воды и отопления. Учащихся школы № 32 посреди дня отпустили по домам. Причиной стала масштабная авария на теплотрассе.

Для устранения инцидента рабочим «Тепловой компании» пришлось до основания раскопать проезжую часть на улице 50 лет Октября. На момент написания материала на объекте трудились сразу несколько бригад и единиц техники. Последствия порыва тепловой магистрали устраняли весь день, процесс продолжился уже в сумерках, и до финала еще далеко.

omskinform.ru

Судя по всему, после завершения работ асфальт придется укладывать заново. Из-за этого проезд любого транспорта по дороге стал невозможен.

К радости жителей микрорайона по улице 50 лет Профсоюзов, популярные маршруты, муниципальный № 20 и частный № 346, пустили прямо вдоль многоэтажек.

omskinform.ru

Как пояснили «Омск-информу» в мэрии, все работы планируется завершить к ночи.

– Сотрудники «Тепловой компании» устранят порыв трассы до полуночи. Возможно, ночью уже запустят горячую воду и отопление, – оперативно отреагировали в городской администрации.

По некоторым данным, устранять коммунальное ЧП рабочие могут продолжить и ночью. При таком раскладе отопление и горячая вода появятся в этой части города только к утру.

А это значит, что первые пассажиры популярных маршрутов могут получить своеобразный бонус за неудобства: уехать на работу, едва выйдя из подъезда.