Экс-владельца омской сети «Новатор» банкротят из-за миллионных долгов

Омские налоговики подали иск в арбитраж против известного предпринимателя Арсена Пономарева.

omskinform

Межрайонная ИФНС № 7 по Омской области обратилась в арбитражный суд с иском о признании банкротом индивидуального предпринимателя Арсена Пономарева. Сумма исковых требований составляет более 10,2 млн рублей. Заявление появилось на сайте суда 16 января.

Отметим, что ранее Пономарев уже был дисквалифицирован судом на 6 месяцев за игнорирование предыдущих судебных решений. Главным проектом предпринимателя является сеть гипермаркетов «Новатор», работавшая на омском рынке около 10 лет. Компанию ликвидировали прошлым летом.

Обанкротить предприятие по упрощенной схеме не получилось: в суд посыпались многочисленные иски кредиторов. Определением Арбитражного суда Омской области от 16 июня 2021 года конкурсным управляющим ООО «Новатор» утвержден Вардан Варданян, который спустя некоторое время обратился в суд о привлечении бывшего директора Арсена Пономарева к субсидиарной ответственности, долги компании легли на плечи директора и владельца сети.

Суды в итоге взыскали с него 173,49 млн рублей. В январе 2025 года этот долг был продан за 1,33 миллиона Михаилу Одинцову, который является совладельцем омских ООО «Орей» и ООО «Торговый дом «Океан».

Напомним, что первый экспресс-гипермаркет «Новатор» появился в Омске в 2010 году, через 10 лет, в 2020-м, три существующих гипермаркета были закрыты из-за убытков. Последний магазин «Новатор» на улице Звездова в центре Омска арендовал известный ретейлер Виктор Шкуренко, впоследствии он был переформатирован под торговую точку его сети «Низкоцен».