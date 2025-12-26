В ДТП с двумя трамваями и BMW пострадала кондуктор

Женщину госпитализировали с ушибом ноги.

В омской полиции и прокуратуре рассказали подробности ДТП с двумя трамваями, зажавшими BMW с номерами «555» на проспекте Карла Маркса, за цирком. Авария перекрыла три полосы, образовалась огромная пробка. Очевидцы поделились, что за рулем иномарки оказалась женщина, которая ехала с ребенком.

Как уточнили в ГИБДД, о ДТП стало известно в 13:30 часов. Прибывшие полицейские выяснили, что 31-летняя женщина на BMW выехала на перекресток на запрещающий сигнал и столкнулась с трамваем № 8, где находились 11 человек, после чего врезалась в другой трамвай № 8, в салоне которого ехали 8 человек.

В результате аварии 35-летнему кондуктору одного из трамваев понадобилась медицинская помощь. Она госпитализирована с ушибом ноги.

Прокуратура взяла на контроль проверки по факту ДТП.