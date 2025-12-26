Омск-Информ
·Происшествия

Трамваи зажали легковушку: проспект Маркса в Омске встал в пробку из-за ДТП

Авария перекрыла три полосы.

Сегодня днем на проспекте Маркса в Омске случилась авария. В результате в районе цирка образовалась большая пробка, особенно в направлении железнодорожного вокзала от центра города.

– Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Авто зажевало между трамваями, – сообщают омичи в сервисе 2ГИС.

Отметим, что аварии также произошли на параллельных улицах: Иртышской Набережной и Богдана Хмельницкого. Там также наблюдаются небольшие затруднения движения.

