·Происшествия

BMW с блатными номерами: появились фото легковушки, которую зажали трамваи в Омске

В аварии никто не пострадал.

В соцсетях появились фотографии с места аварии на проспекте Карла Маркса. Легковой автомобиль BMW с номерами «555» оказался зажат между двумя трамваями.

Судя по кадрам, на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Однако, как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что из-за аварии, занявшей три полосы, на проспекте образовалась пробка.

