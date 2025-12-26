Женщина на BMW: омичи рассказали подробности ДТП на Маркса

Женщина ехала не одна, а с ребенком.

Фото: vk.com/inci55

За рулем иномарки, которую зажали два трамвая на проспекте Карла Маркса в Омске, была женщина. Об этом рассказывают горожане в соцсетях.

– Муж как раз там шел. По ощущению, женщина на авто проскакивала на красный. Девушку и ребенка прохожие помогли достать из машины, – отметила омичка в комментариях к одному из постов про эту аварию.

Еще один омич предположил, что автоледи пошла на обгон по рельсам, что и привело ее к ДТП.

Напомним, сегодня на Маркса два трамвая зажали автомобиль BMW с номерами «555». В аварии никто не пострадал. Однако образовалась пробка.