Экс-главе «Омского лекарства» Богдашину смягчили меру пресечения

Вместо домашнего ареста по отношению к бывшему руководителю назначили запрет определенных действий.

omskinform.ru

Вчера, 25 декабря, в Куйбышевском районном суде Омска судья Светлана Серпутько вновь рассмотрела ходатайство следствия о продлении домашнего ареста экс-главе «Омского лекарства» Игорю Богдашину.

В отношении бывшего руководителя возбуждено уголовное дело о мошенничестве с закупками (ч. 4 ст. 159 УК РФ), поставке лекарств для льготников по завышенным ценам. В результате чего из бюджета было похищено более четырех миллионов рублей. Кроме того, следствие вменяет ему в вину два эпизода о растрате 200 тыс. рублей на услуги маркетинга. Богдашин остается в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлялось.

По данным «Коммерческих вестей», следствие заявило, что назначена бухгалтерская экспертиза и получены результаты экспертизы технических средств, изъятых в начале следствия. Однако не со всеми результатами еще удалось познакомиться.

Рассмотрев аргументы адвоката и силовиков, Светлана Серпутько приняла решение об избыточности такой меры, как домашний арест. С 25 декабря к Игорю Богдашину применен запрет определенных действий.

Напомним, что Богдашин занял пост гендиректора предприятия в феврале текущего года. После четырех месяцев работы руководство решило расторгнуть с ним контракт. Однако бывший руководитель оспорил увольнение в суде и вернулся на свою должность. Тем не менее спустя буквально неделю, 5 мая, он снова оказался уволен. Повторный иск к прежнему работодателю – Министерству имущественных отношений Омской области – вновь привел к восстановлению Богдашина в должности лишь временно: повторное возвращение состоялось 27 июня.

Однако вскоре последовало возбуждение уголовного дела, после чего органы следствия решили задержать подозреваемого и заключить его под стражу. 14 ноября бывшего главу «Омского лекарства» выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест. А с 25 ноября продлили меру пресечения еще на месяц.