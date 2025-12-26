«Авангард» Буше сразится с командой лучшего тренера КХЛ

Матч против «Металлурга» пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

Фото: hawk.ru

Сегодня, 26 декабря, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против хоккейного клуба «Металлург». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

Прошлая встреча омичей с магнитогорцами завершилась победой «Авангарда». Игра закончилась со счетом 3:1. В тот день омский клуб «потерял» двух игроков. Вячеслав Воинов получил травму во время предматчевой разминки, а Константин Окулов травмировался по ходу игры.

Напомним, что согласно рейтингу «Чемпионата» коуч «Металлурга» Андрей Разин стал лидером среди тренеров КХЛ по итогам прошлой недели. Наставник «Авангарда» Ги Буше занял третью строчку.

Матч начнется в 19:30 по омскому времени.