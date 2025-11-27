Ги Буше раскрыл, как удалось обыграть «Металлург», несмотря на кадровые проблемы

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом». Он признал, что матч стал для команды настоящей проверкой. Омичи выходили на лед после тяжелой игры с «Нефтехимиком», где полностью контролировали ход встречи, но в третьем периоде упустили победу.
– Очень важно было стартовать так же уверенно, как в Нижнекамске, и команде это удалось. Но мы столкнулись с дополнительными трудностями: Воинов получил травму во время предматчевой разминки, а Окулов травмировался по ходу игры. Он попробовал сыграть во втором периоде, провел пару смен, но вскоре был вынужден покинуть лед, – поделился Буше.
Кроме того, наставник отметил, что команда провела значительную часть матча в меньшинстве. Буше также подчеркнул, что в матчах против «Металлурга» команда омичей может заработать максимум одно численное преимущество, в то время как магнитогорцы получают такую возможность аж до десяти раз. Именно поэтому главный тренер «ястребов» предупредил игроков, что нужно быть готовыми к такой нагрузке.
Напомним, что следующую встречу «Авангард» проведет 4 декабря на «G-Drive Арене» против ХК «Сочи».