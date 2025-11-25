«Авангард» на последних секундах подарил победу «Нефтехимику»

Матч закончился со счетом 6:5.

t.me/omskiyavangard

В Нижнекамске завершился матч «Авангарда» и «Нефтехимика». Игра закончилась в овертайме со счетом 6:5 в пользу «волков».

Первый период «ястребы» начали очень активно и запрессинговали соперников в первой пятиминутке. Однако после того как вратарь омичей Никита Серебряков потерял шайбу за воротами, они пропустили первыми. Отличился Никита Хоружев с передачи Григория Селезнева и Германа Точилкина. После гола «ястребы» не стали отсиживаться в обороне и заработали численное большинство, которое сразу же реализовали. На 6-й минуте отличился защитник «Авангарда» Максим Лажуа с передачи Константина Окулова и Дамира Шарипзянова. Уже через минуту Булат Шафигуллин был удален за задержку соперника клюшкой, а омичи вновь, недолго думая, реализовали большинство. На этот раз снова отличилась тройка Лажуа, Шарипзянов и Окулов. На 15-й минуте команды «зарубились» за воротами нижнекамцев. В бою сошлись нападающие Майкл Маклауд и Андрей Белозеров, за что получили по две минуты штрафа. Но и это не остановило «Авангард», и они увеличили преимущество до двух шайб. В контратаке отличился Наиль Якупов с передачи Василия Пономарева и Марселя Ибрагимова. Первый период завершился со счетом 3:1.

Во втором периоде страсти только накалялись. Омичи снова смогли увеличить преимущество, воспользовавшись удалением защитника «Нефтехимика» Джозефа Душака. На 33-й минуте дубль оформил Якупов с передач Лажуа и Серебрякова. Однако «волки» не собирались сдаваться и уже на 37-й минуте ответили голом в большинстве - отставание сократил Герман Точилкин. Затем, после четвертого удаления со стороны нижнекамцев, на 34-й минуте «по-теннисному» шайбу забросил Александр Волков с передачи Пономарева и Якупова. На этом команды не остановились и продолжили играть на встречных курсах. Сократить преимущество удалось «волкам». Во взятии ворот поучаствовали сразу два экс-омича - на этот раз отличился Иван Николишин с передачи Артема Чмыхова и Никиты Попугаева. Второй период так и завершился со счетом 5:3.

В третьем периоде, после нескольких опасных атак, сократить отставание до одной шайбы удалось только на 48-й минуте «Нефтехимику»: шайбу с острого угла забросил Андрей Белозеров. После этого «хозяева» навалились на ворота омичей и заработали пятиминутное большинство - был удален Ибрагимов за удар соперника клюшкой. Несмотря на грамотную оборону «Авангарда», на 58-й минуте счет сравнял Хоружев с передачи Душака и Максима Федотова. Точку в матче поставил Белозеров, который пытался отдать передачу партнеру, однако после неудачного рикошета шайба «залетела» в ворота омичей.

Следующую встречу «Авангард» проведет 4 декабря на «G-Drive Арене» против ХК «Сочи».