Год круглых дат: какие юбилеи отметит Омская область в 2026 году

Наступивший 2026 год станет юбилейным для известных омичей, предприятий, служб, организаций и архитектурных достопримечательностей.

Омск встречает 2026 год в статусе культурной столицы России, впереди масса мероприятий международного и федерального уровней, но год также ожидается богатым на знаменательные и памятные даты, которые стали вехами для региона.

Январь

6 января исполняется 50 лет омской фониатрической службе. Со дня основания и до сегодняшнего дня бессменным руководителем службы является заслуженный врач РФ Людмила Доронина. Она разработала собственную уникальную методику комбинированного лечения голосового аппарата, за помощью к специалисту обращались звезды отечественной сцены, в разные годы гастролировавшие в Омске: от Иосифа Кобзона до Басты и других.

В 2025 году Людмила Доронина получила всероссийскую национальную премию «За служение голосу».

7 января отметит четверть века Христорождественский кафедральный собор. Он был освящен в Рождество 2001 года. С этим храмом связаны имена экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева и митрополита Омского и Тарского Феодосия. В свое время на строительство церкви была собрана значительная сумма добровольных пожертвований – 18 млн рублей.

Собор построен в псевдорусском стиле с элементами барокко, его колокольня возвышается на 46 метров. Главный колокол – именной, назван «Леонидом». Храм имеет три придела: во имя иконы Божией Матери Калужской, в честь новомучеников и исповедников Российских и во имя пророка Иоанна Предтечи. В соборе находится самый высокий и большой (по числу икон) иконостас в Омской епархии. Храм в разные годы посещали многие высокие гости, например, президент России Владимир Путин.

14 января 1971 года состоялась премьера телевизионного фильма режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова «Бег» – одна из первых экранизаций произведений Булгакова в СССР и в мире. В роли генерала Хлудова снялся Владислав Дворжецкий (1939–1978) – актер театра и кино, родившийся в Омске. Сын артиста Омской драмы Вацлава Дворжецкого (1910–1993).

В этот же день отметят 135-летие со дня рождения поэта Осипа Мандельштама (1891 – 1938). Вспомнят ли в Омске, что первая улица имени поэта Серебряного века с домами появилась на территории региона – в Пушкинском сельском поселении, поспособствовал этому предприниматель-меценат Юрий Балановский. В 2025 году в Омске была издана книга известного ученого-лингвиста Александра Мордвинова об Осипе Мандельштаме.

В январе 1850 года писатель Федор Достоевский прибыл в Омск, что называется, отбывать наказание. Мало пишут о втором каторжанине, что оказался в остроге вместе с Федором Михайловичем и тоже по делу петрашевцев, – это Сергей Дуров (1816–1869). Он тоже литератор, 16 января у него день рождения.

Февраль

В 2026 году Масленица будет ранней и пройдет с 16 по 22 февраля. Главным атрибутом праздника остаются блины и чай из самовара. В Омске Масленицу празднуют на больших ярмарках с традиционным сожжением чучела зимы. Следом начинается Великий пост.

21 февраля 25 лет со дня образования отметит Городской драматический театр имени Л.И. Ермолаевой, преобразованный в 2025 году из театра «Студия» Л. Ермолаевой. Учреждение свою нишу в театральном мире Омска имеет хотя бы потому, что является точкой, отвечающей за культуру в отдаленном от центра районе.

За десять лет до этого, 21 февраля 1991 года, был открыт городской музей «Искусство Омска». Сейчас он работает на ул. Партизанской, 5а, литера М (территория Омской крепости).

26 февраля 75 лет со дня рождения отметит заслуженный мастер спорта СССР по биатлону, чемпион XIII Олимпийских игр (1980), заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, главный тренер сборной России по биатлону (2009–2012), помощник президента Союза биатлонистов России Владимир Барнашов. Его родина – село Рязаны Муромцевского района Омской области. С 2001 года в Омской области проводятся всероссийские (сейчас межрегиональные) соревнования по биатлону на Приз олимпийского чемпиона В. М. Барнашова.

Март

17 марта исполняется 170 лет со дня рождения Михаила Врубеля (1856 –1910) – живописца, графика, скульптора, театрального художника, монументалиста, чье имя присвоено Омскому областному музею изобразительных искусств. О его рождении остались сведения в метрической книге Воскресенского военного собора, которая хранится в Историческом архиве Омской области. Памятник художнику возле музея, названного его именем, установили в июле 2006 года.

Что касается творческого наследия художника, то сейчас в Омске хранятся уникальные плафоны с изображением цветов. Они поступили из Государственного музейного фонда, чему способствовал краевед и основатель музея Федор Мелехин.

26 марта 1966 года был открыт кинотеатр «Кристалл» в городке Нефтяников. Первым фильмом, который показали на его экране, стала «Альпийская баллада» студии «Беларусьфильм», и вот почему. В ту пору в СССР были популярны кинофестивали союзных республик, в рамках фестиваля Белорусского искусства выбор пал именно на этот фильм. Его создатели также прибыли в Омск для встречи со зрителем. «Кристалл» тогда был самым большим в городе – он имел 614 мест.

Сегодня мультиплекс вмещает три зрительных зала: № 1 на 214 мест, № 2 на 112 мест, № 3 на 89 мест.

Апрель

В 1991 году был образован Омский камерный оркестр, сейчас им руководит молодой, амбициозный дирижер Григорий Вевер, его называют талантливым пропагандистом музыки. Он известен в Омске совсем не академической публике как аранжировщик, создавший партитуру «СимфоОбороны» на музыку Егора Летова.

В 1996 году открыт Врубелевский корпус Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля (ул. Ленина, 3). Прокуратура в судебном порядке потребовала в 2025 году восстановить подземную галерею в здании музея. Культучреждению дан срок в один год для проведения ремонтных работ.

Городской торговый корпус, а именно таково было назначение нынешнего объекта культурного наследия, был построен в период с 1911 по 1914 год. Автору проекта Андрею Крячкову дали задание построить здание, которое бы стилистически сочеталось с торговыми рядами на Любинском проспекте. И это архитектору удалось.

19 апреля празднуют день рождения Альберта Каримова (1941–2015) – главного архитектора Омска (1975–2005), заслуженного архитектора РФ, член Союза архитекторов РФ. Во многом он определил облик современного Омска.

Май

В мае 2026 года в стране начнется масштабный культурный проект «Театральный поезд», который приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей. В гастрольный тур отправятся два поезда, один проследует по направлению «Владивосток – Москва» и сделает остановку в 25 городах, среди которых заявлен Омск.

10 мая родился Алексей Либеров (1911–2001) – советский, российский живописец, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР, почетный гражданин города Омска. В Омске создан Либеров-центр – выставочное пространство имени народного художника РСФСР.

12 мая 1966 года в Омске открылся стадион «Красная звезда». Первый матч состоялся между «Иртышом» и клубом «Алга» из города Фрунзе Киргизской АССР (Бишкек). Омичи победили со счетом 2:1. Церемония открытия была посвящена 250-летию со дня основания города.

24 мая 1951 года родился Георгий Кичигин – заслуженный художник РФ, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза художников России, почетный гражданин Омской области. Умер 14 декабря 2025 года.

30 мая 2006 года в селе Бражниково Колосовского района состоялось открытие музея Аркадия Кутилова – в день рождения поэта. «Заря не зря, и я не зря…» – самая известная строчка его стихов – сейчас широко растиражирована и популярна. В 2024 году в центре Омска, в сквере напротив транспортной академии, был открыт памятник Кутилову (автор – скульптор Салават Щербаков).

Июнь

60 лет назад (1966 год) открыта поликлиника на территории Омского шинного завода, сейчас это Клиническая медико-санитарная часть № 9. Имеет репутацию высококвалифицированного учреждения, на базе которого открыты медицинские центры по лечению ряда болезней и патологий: вертебрологический, для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с палатой интенсивной терапии и реанимации, функционирует отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения стационара. Создан Центр критической ишемии конечности и диабетической стопы и т.д.

С 8 по 10 июня 1926 года в составе Центрально-азиатской экспедиции Омск посетил Николай Рерих (1874–1947) – русский художник, сценограф, писатель, путешественник, археолог и общественный деятель. У генерал-губернаторского дворца – ныне музей им. Врубеля – стоит памятный знак об этом событии и одна из аллей сквера носит имя Рериха.

18 июня 2001 года губернатор Омской области Леонид Полежаев подписал распоряжение о создании государственного учреждения культуры «Омский государственный Северный драматический театр» в Таре. 3 января открыли его здание, преобразованное из кинотеатра «Родина». В 2007 году театр стал носить имя народного артиста СССР Михаила Ульянова, родившегося на севере Омской области.

28 июня 1911 года в Омске открыли Первую Западно-Сибирскую лесную, сельскохозяйственную и торгово-промышленную выставку. Миру был явлен невиданный размах и возможности сибирских производителей различного рода продукции, для публики также был подготовлен ряд мероприятий. Про Сибирскую ярмарку писали ведущие европейские и американские газеты. Территориально она проходила на территории современного Юнгородка, «на память» от выставки там сохранился фонтан, которому в этом году исполнится 115 лет.

Июль

90 лет назад (1936) открыл свой первый театральный сезон Омский театр кукол (сейчас Омский театр куклы, актера, маски «Арлекин»). Создан по инициативе энтузиастов, первым спектаклем стала «Каштанка» по рассказу А. П. Чехова.

2 июля 1996 года омские «академики» показали спектакль «Женщина в песках» по роману японского писателя Кобо Абэ, который завоевал три национальные театральные премии «Золотая маска» за лучшую женскую и мужскую роли и за лучшую режиссуру. Главную роль в спектакле исполнил народный артист России, заслуженный деятель культуры Омской области Михаил Окунев. В конце прошлого года он дал интервью «Омск-информу».

50 лет назад (1976) открылся специализированный магазин «Океан», принадлежавший тресту «Союзрыбпромсбыт» Министерства рыбного хозяйства СССР. В ассортименте была представлена морская рыба и морепродукты, а затем появилась речная рыба. В свое время в «Океане» особый ажиотаж вызвали акульи плавники. Кстати, магазин был построен без окон, что соответствовало специфике товара, который должен быть изолирован от солнечных лучей.

9 июля десятилетие отметит «Большой симфонический парк» – проект Омской филармонии, который она впервые провела в 2016 году в формате open-air фестиваля.

11 июля 60 лет со дня рождения празднует Андрей Задерий – гончар, который работает с огненной скульптурой. Это самое сложное направление в керамике, требующее особого мастерства, больших знаний, умений и ювелирного владения материалом. Всего на счету автора около 20 огненных скульптур, выполненных в разных уголках России и за ее пределами.

В июле 2016 года состоялось торжественное открытие парка имени 300-летия Омска на Левобережье. В сентябре 2025 года стало известно о том, что его хотят отдать в концессию.

С 26 по 28 июля 1891 года состоялось посещение Омска Великим князем Цесаревичем Николаем Александровичем. При участии будущего императора Николая II был заложен Успенский кафедральный собор. Позже, уже низложенным, он еще раз побывает в Омской области, но уже в статусе полковника Романова.

Август

1 августа регион вновь отметит два праздника сразу – День Омской области и День города Омска. Стартовала новая традиция в 2025 году.

– Омская область и Омск – это единое целое с богатым прошлым, общим настоящим и будущим. Пусть этот праздник наполнит наши сердца радостью и теплотой! – сказал глава региона Виталий Хоценко.

2 августа 1916 года в Омске состоялось празднование 200-летнего юбилея города Омска. Была разработана большая праздничная программа, не реализованная полностью из-за идущей Первой мировой войны. В рамках празднования была отслужена литургия в Ильинской церкви и молебен; проведено торжественное заседание Омской городской думы, где гласный думы, историк Георгий Катанаев зачитал доклад об основании Омска.

В 2016 году состоялось торжественное открытие воссозданного к 300-летию города Омска Воскресенского собора.

12 августа 1931 года родился Марк Мудрик (1931–2016) – омский журналист, писатель, театровед, шахматный обозреватель, член Союза журналистов СССР, Союза театральных деятелей.

20 августа 1966 года увидела свет первая книга писателя Эдуарда Успенского о приключениях Чебурашки. Этот день считается днем рождения Чебурашки. С недавних пор этот книжный зверек стал символом России.

25 августа 2011 года в Омске в парке имени 30-летия Победы открыт памятник «Чернобыльский Ангел» скульптора Сергея Норышева, архитекторами стали Геннадий и Алексей Чиркины. Трагедия на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году на четвертом энергоблоке станции близ города Припять Украинской ССР. Ликвидаторы аварии проживают и в Омской области.

Сентябрь

3 сентября 1946 года родился Юрий Кузнецов – советский и российский актер театра и кино, актер Омского драматического театра (1980–1986), заслуженный артист РФ. Снялся в 178 фильмах. Широко известен как исполнитель роли подполковника милиции Юрия Петренко («Мухомора») в детективном сериале «Улицы разбитых фонарей».

7 сентября 1941 года отметит день рождения Владимир Крупин – русский советский писатель, публицист и педагог, главный редактор журнала «Москва», первый лауреат «Патриаршей литературной премии», член Союза писателей СССР, член правления Союза писателей России. Первая совместная работа театра «Галерка» и писателя Владимира Крупина состоялась в 2004 году. Тогда театр выпустил премьеру спектакля «Во всю Ивановскую» по одноименной пьесе писателя. Спектакль завоевал немало наград.

13 сентября 1951 года родился Владимир Гуркин (1951–2010) – драматург, режиссер, актер Омского академического театра драмы (1976–1983), автор пьесы «Любовь и голуби», член Союза писателей России.

27 сентября 1996 года состоялась презентация первого в Омске журнала о культуре и искусстве «Омская муза».

Октябрь

Этот месяц богат на юбилеи. 18 октября 1926 года родился Ножери Чонишвили (1926–1987) – актер Омского академического театра драмы (1966–1987), член Союза театральных деятелей РФ, председатель Омского отделения Всероссийского театрального общества (ВТО) и Союза театральных деятелей РСФСР (1970–1987), народный артист РСФСР. Его имя носит Дом актера.

23 октября 1926 года появился на свет Спартак Мишулин (1926–2005) – советский и российский актер театра и кино, артист Омского областного драматического театра (1956–1961), Московского академического театра сатиры (1961–2005), народный артист РСФСР. Известность принесла роль Саида в фильме «Белое солнце пустыни» (Мосфильм, 1968 г.).

24 октября 1951 года отметит день рождения Сергей Голованцев – скульптор-монументалист, автор мемориала «Слава героям» на бульваре Победы (1985), памятников: Ф. М. Достоевскому (2001), А.А. Ларионовой (2000) и др.

23 октября 1911 года родился Вильгельм Шпет (1911–1979) – музыкальный педагог, создатель омской скрипичной школы, руководитель детского ансамбля скрипачей, заслуженный работник культуры РСФСР. В 2026 году в Омске состоится III межрегиональный открытый конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах имени В. Я. Шпета – одно из ключевых событий культурной столицы.

25 октября 1946 года родилась Ирина Девятьярова – искусствовед, кандидат исторических наук, краевед, хранитель фонда русской живописи Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, заслуженный работник культуры РФ.

29 октября 1886 года Омск отпразднует день рождения историка, краеведа, археолога, палеонтолога, фольклориста, музееведа, директора Омского краеведческого музея (1943–1957) Андрея Палашенкова (1886–1971). Этот человек многое сделал, исследуя историю Омска. Именно он сохранил Тобольские ворота Омской крепости.

Ноябрь

В 1956 году в Омске торжественно открыт кинотеатр имени В. В. Маяковского.

В 1966 году во Дворце культуры нефтяников в Омске торжественно открылся любительский театр поэзии под руководством Любови Ермолаевой (ныне – Городской драматический театр имени Л. И. Ермолаевой).

В 1986 году в Омске торжественно открыт спортивно-концертный комплекс «Иртыш», позже получивший имя выдающегося хоккеиста Виктора Блинова. В 2025 году спорткомплекс начали капитально ремонтировать. Работы обещают завершить весной 2026 года.

В 2011 году в Омске у старинного здания торгового дома по адресу ул. Ленина, 21, торжественно открыта городская скульптура «Городовой». Скульптор – Сергей Норышев.

11 ноября 1821 года родился Федор Достоевский (1821–1881) – русский писатель, мыслитель, философ и публицист, классик русской литературы и один из лучших романистов мирового значения. За участие в деятельности революционного кружка М. В. Петрашевского он был осужден и отбывал каторгу в Омском остроге (1850–1854). К этому юбилею обещают открыть новый объект, связанный с именем писателя, – летние арестантские палаты военного госпиталя. Пока они находятся на реставрации. В 2025 году бюст писателя открыли у главного корпуса ОмГУ.

В 2001 году в Омске на пересечении улиц Партизанской и Спартаковской торжественно открыт памятник Ф. М. Достоевскому. Скульптор – Сергей Голованцев, архитектор – Альберт Каримов.

23 ноября 1941 года родился основатель Омского драматического лицейского театра Вадим Решетников (ушел из жизни в 2007-м). Актер, режиссер, педагог, артист Омского академического театра драмы (1983–1995), заслуженный артист РСФСР.

Декабрь

В 1916 году в Омске открылся кинотеатр «Кристалл-Палас» – впоследствии кинотеатр «Художественный». Сейчас – Органный зал Омской филармонии.

23 декабря 2006 года на площади у Омского ТЮЗа прошел первый фестиваль Дон Кихотов Сибири, приуроченный к 400-летию выхода в свет знаменитой книги Мигеля де Сервантеса. Скульптурная группа героев этого произведения – одна из достопримечательностей Омска.

25 декабря 2006 года Омский музей истории народного образования преобразован в государственное учреждение культуры Омской области «Омский музей просвещения».

Вот таким насыщенным на юбилейные события будет наступивший 2026 год.