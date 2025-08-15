Галерея, построенная сто лет назад, нуждается в восстановлении.

Прокуратура в судебном порядке потребовала восстановить подземную галерею в здании Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Культучреждению дан срок в один год для проведения ремонтных работ. «Омск-информ» узнал об истории строительства уникального подземелья, претензиях прокуратуры и выяснил позицию минкульта относительно восстановления объекта. Как оказалось, все не так плачевно.

Под ногами – пустоты

Городской торговый корпус, а именно таково было назначение нынешнего объекта культурного наследия, был построен в период с 1911 по 1914 год. Автору проекта Андрею Крячкову дали задание построить здание, которое бы стилистически сочеталось с торговыми рядами на Любинском проспекте. Архитектор смело использовал новые веяния в строительной индустрии того времени и устроил вокруг всего здания подземную галерею, чтобы облегчить и ускорить подвоз товара. К тому же под землей перемещались торговцы и служащие корпуса. Высотой и шириной галерея была около трех метров, доставку до прилавка осуществляли с помощью гужевого транспорта.

В галерее не жгли фонарей, освещалась она естественным светом через решетки с призматическими стеклами. Они располагались в тротуаре вдоль фасадов, так что омичи, которые проходят у музея, наверное, не подозревают, что под ними пустоты. Галерея обходная, опоясывает корпус. Магазины размещались на первом этаже, на втором был банк. К тому же в помещении Городского торгового корпуса находился ресторан.

После революции здание в центре занимали многочисленные организации, в 1930 году пристанище здесь нашел Сибирский государственный автомобильно-дорожный институт. С 1996-го его занял музей им. М. А. Врубеля.

Многочисленные обрушения

В феврале 2025 года прокуратура потребовала отремонтировать подземную галерею музея им. М. А. Врубеля, которая находилась в аварийном состоянии. Эффектные фотографии из подземелья вызвали большой общественный резонанс.

– Проведенная выездная проверка показала, что исторические стены и перекрытия подземной галереи находятся в аварийном состоянии: имеются многочисленные дефекты и повреждения, разломы и обрушения кирпичной кладки, – пришли к выводу в надзорном ведомстве.

К тому же было указано, что проход по периметру подземной галереи невозможен, что делает недоступным для омичей доступ к культурному наследию. Директору музея внесли представление. К июлю Фаридой Буреевой достаточных мер по исправлению ситуации принято не было, иск пошел дальше. 13 августа Куйбышевский районный суд своим решением обязал в течение года провести ремонтно-восстановительные работы подземной галереи объекта культурного наследия.

Еще постоит

Однако упрекать музей в бездействии оказалось бы неправильным. В минкульте пояснили, что часть галереи все же реконструировали 9 лет назад. А нынешнее состояние сооружения эксперты оценили как ограниченно работоспособное.

– В 2012 году ООО «Строймир» была разработана проектно-сметная документация реконструкции подземной галереи. В 2016-м при реконструкции улицы Ленина были произведены работы по сохранению примыкающей к ней части галереи. В 2019-м ООО «Стройсервис» были выполнены комплексные научные исследования подземной галереи, выявлены несколько аварийных участков, однако «общее техническое состояние сооружения оценивается как ограниченно работоспособное». На безопасность здания музея эти участки не влияют, – комментирует министерство культуры Омской области.

Стоимость работ рассчитана, на сегодняшний день они составляют около 250 млн рублей. Минкульт пообещал изыскивать средства на проведение ремонтных работ в рамках областного бюджетирования.

На указанное прокуратурой «граждане лишены возможности доступа к подземной галерее в виду ее ненадлежащего технического состоянии», в министерстве культуры также приготовили свой ответ.

– Экскурсии проводились в отремонтированной части подземной галереи, участки, о которых идет речь в решении суда, не влияют на доступность населения к культурному наследию, – отметили в культведомстве.

Фактическое исполнение судебного решения прокуратура все же поставила на контроль. Как будут развиваться события дальше, «Омск-информ» планирует отслеживать и в дальнейшем.