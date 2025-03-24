Российская общественная академия голоса отметила создателя Фониатрического центра в Омске.
Cоздатель Омского фониатрического центра Людмила Доронина получила всероссийскую национальную премию «За служение голосу». Российская общественная академия голоса наградила омичку за вклад в развитие фониатрии.
Церемония прошла в Клиническом медико-хирургическом центре (КМХЦ), где фониатрический центр базируется уже почти 20 лет. Награду вручил известный московский фониатр, доктор медицинских наук, профессор, член жюри популярных телевизионных программ Лев Рудин.
– Людмила Михайловна Доронина – автор уникальной методики, которая почти полвека помогает не только жителям нашего региона, но и пациентам из других городов и стран, – отметили в КМХЦ.
Кроме того, впервые в Омске состоялся интерактивный семинар «Школа здорового голоса», его посетили фониатры и оториноларингологи, а также представители голосоречевых профессий: артисты, вокалисты, журналисты.