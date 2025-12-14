«Невосполнимая утрата»: омский министр рассказал о последней встрече с художником Кичигиным

Заслуженный художник РФ скончался в возрасте 74 лет.

Фото: vk.com/omchru

Сегодня, 14 декабря, в Омске скончался заслуженный художник России Георгий Кичигин. Как сообщает омский Союз художников России, ему было 74 года.

Георгий Кичигин вступил в Союз художников России 1980-е. В 1997 году он стал профессором кафедры живописи факультета искусств ОмГПУ. В 1994 году - заслуженным художником Российской Федерации, а позднее и заслуженным деятелем искусств, почетным деятелем культуры города Омска.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов трогательно высказался о художнике, назвав его своим учителем. Чиновник вспомнил о последней встрече с ним.

- Всегда гордился знакомством с ним и буду помнить нашу одну из последних встреч в его мастерской,- поделился Трофимов в своем телеграм-канале. - Повод был приятный - одному из первых Георгию Петровичу вручил медаль «200 лет Омской области». Удалось поговорить о жизни и творчестве, обсудить планы.

По словам главы регионального Минкульта, это невосполнимая утрата для всей сферы культуры не только региона, но и страны.

Прощание с Георгием Петровичем состоится 17 декабря в Воскресенском военном соборе.