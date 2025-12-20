Омский следком возбудил «уголовку» после страшного ДТП на «трассе смерти»

Следователи продолжают изучать место аварии.

Фото: t.me/omsk_police

Следственные органы СК России по Омской области возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

По предварительным данным, около 12:00 20 декабря на 551-м километре трассы Тюмень – Омск столкнулись грузовик «Вольво» и рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Омск – р.п. Крутинка.

В результате ДТП погибли водитель автобуса и пятеро пассажиров. Еще шесть человек, включая двоих детей, получили травмы и были госпитализированы.

На месте аварии продолжают работать следователи: проводится осмотр дороги, выясняются все обстоятельства происшествия, а также опрашиваются свидетели и очевидцы.