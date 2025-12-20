Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омский следком возбудил «уголовку» после страшного ДТП на «трассе смерти»

Следователи продолжают изучать место аварии.

Следственные органы СК России по Омской области возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

По предварительным данным, около 12:00 20 декабря на 551-м километре трассы Тюмень – Омск столкнулись грузовик «Вольво» и рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Омск – р.п. Крутинка.

В результате ДТП погибли водитель автобуса и пятеро пассажиров. Еще шесть человек, включая двоих детей, получили травмы и были госпитализированы.

На месте аварии продолжают работать следователи: проводится осмотр дороги, выясняются все обстоятельства происшествия, а также опрашиваются свидетели и очевидцы.

Напомним, что после произошедшего в Омской области ввели временные ограничения движения на федеральных трассах.

·Происшествия

Омский следком возбудил «уголовку» после страшного ДТП на «трассе смерти»

Следователи продолжают изучать место аварии.

Следственные органы СК России по Омской области возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

По предварительным данным, около 12:00 20 декабря на 551-м километре трассы Тюмень – Омск столкнулись грузовик «Вольво» и рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Омск – р.п. Крутинка.

В результате ДТП погибли водитель автобуса и пятеро пассажиров. Еще шесть человек, включая двоих детей, получили травмы и были госпитализированы.

На месте аварии продолжают работать следователи: проводится осмотр дороги, выясняются все обстоятельства происшествия, а также опрашиваются свидетели и очевидцы.

Напомним, что после произошедшего в Омской области ввели временные ограничения движения на федеральных трассах.