Стали известны детали участия ОмГУ в проекте межвузовского кампуса

Вчера на открытом диалоге с ректоратом «Назрел вопрос» исполняющий обязанности ректора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт сообщил, что регион готовится подать заявку на участие в третьей волне отбора межвузовских кампусов.
Правила конкурса накануне утвердило Минобрнауки по поручению президента России. По словам Кротта, официальная заявочная кампания стартует в ближайшее время и продлится ориентировочно до апреля. Университет готов предложить свои компетенции по двум направлениям.
– Подготовительная работа велась, это не секрет. Омский госуниверситет обсуждает свое участие в межвузовском конкурсе, так же как и другие игроки. Мы себя видим в нескольких треках. Например, в области химбиотехнологий. И конечно же, так как у нас сильные компетенции в области социального благополучия, рассматривается гуманитарное направление. Так университет может интегрироваться в рамках межвузовского кампуса, – заявил Кротт.
По словам и.о. ректора, возможные направления работы кампуса обсуждаются в проектном офисе при правительстве области, а также на совете ректоров и в профильных рабочих группах, которые проходят на разных площадках.
Каждый вуз или консорциум высших учебных заведений отвечает за отдельные направления будущего кампуса, включая и ОмГУ. Есть и еще одно направление, которое вуз может заявить для участия в проекте – культурное.
– Сейчас еще обсуждается один вопрос, связанный с культурным направлением, в рамках учебного театра. Мы приготовили свои предложения. Идет подготовка документов, – подытожил Кротт.
В реализации проекта межвузовского кампуса планируют задействовать семь университетов и четыре научные организации. Общая площадь комплекса составит около 215 тыс. кв. м. Проект межвузовского кампуса предусматривает строительство пяти учебных корпусов, технологического парка и студенческого жилья. Кроме того, на территории разместятся апарт-отель, спортивно-досуговая и деловая инфраструктура, а также флагманская школа.
Проект межвузовского кампуса рассчитан на поэтапную реализацию и будет воплощаться в три этапа. К 2030 году планируется запустить базовую инфраструктуру и начать учебную деятельность, а полностью завершить строительство комплекса рассчитывают к 2035 году.
Напомним, что ранее депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин сообщил, что академики РАН готовы передать землю ОмГАУ (ранее известному как СибНИИСХоз) под управление Омской области для строительства кампуса.