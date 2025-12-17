Стали известны детали участия ОмГУ в проекте межвузовского кампуса

Проект объединит семь вузов и четыре научные организации.

Вчера на открытом диалоге с ректоратом «Назрел вопрос» исполняющий обязанности ректора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Иван Кротт сообщил, что регион готовится подать заявку на участие в третьей волне отбора межвузовских кампусов.

Правила конкурса накануне утвердило Минобрнауки по поручению президента России. По словам Кротта, официальная заявочная кампания стартует в ближайшее время и продлится ориентировочно до апреля. Университет готов предложить свои компетенции по двум направлениям.

– Подготовительная работа велась, это не секрет. Омский госуниверситет обсуждает свое участие в межвузовском конкурсе, так же как и другие игроки. Мы себя видим в нескольких треках. Например, в области химбиотехнологий. И конечно же, так как у нас сильные компетенции в области социального благополучия, рассматривается гуманитарное направление. Так университет может интегрироваться в рамках межвузовского кампуса, – заявил Кротт.

По словам и.о. ректора, возможные направления работы кампуса обсуждаются в проектном офисе при правительстве области, а также на совете ректоров и в профильных рабочих группах, которые проходят на разных площадках.

Каждый вуз или консорциум высших учебных заведений отвечает за отдельные направления будущего кампуса, включая и ОмГУ. Есть и еще одно направление, которое вуз может заявить для участия в проекте – культурное.

– Сейчас еще обсуждается один вопрос, связанный с культурным направлением, в рамках учебного театра. Мы приготовили свои предложения. Идет подготовка документов, – подытожил Кротт.

В реализации проекта межвузовского кампуса планируют задействовать семь университетов и четыре научные организации. Общая площадь комплекса составит около 215 тыс. кв. м. Проект межвузовского кампуса предусматривает строительство пяти учебных корпусов, технологического парка и студенческого жилья. Кроме того, на территории разместятся апарт-отель, спортивно-досуговая и деловая инфраструктура, а также флагманская школа .

Проект межвузовского кампуса рассчитан на поэтапную реализацию и будет воплощаться в три этапа. К 2030 году планируется запустить базовую инфраструктуру и начать учебную деятельность, а полностью завершить строительство комплекса рассчитывают к 2035 году.