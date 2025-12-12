«Искусственно придуманная идея»: Шишов раскритиковал проект омского метротролла

По его словам, гибрид двух видов транспорта не решит проблем города.

В Омске продолжаются дискуссии вокруг строительства метрополитена и поиска оптимальных транспортных решений для города. На этом фоне известный мостостроитель и президент ПИК «Мостовик» Олег Шишов резко раскритиковал идею омского метротрама и метротролла.

Мостостроитель назвал идею метротролла «искусственно придуманной». По его словам, использование лишь части подземного тоннеля с последующим выходом на наземные пересечения в одном уровне с другим транспортом не решит основные проблемы.

– Рельсы – это опасность. Они создают опасность для других видов транспорта, к тому же ограничивают площадь улично-дорожной сети, что увеличивает аварийность. Кроме того, рельсы дорогие. Я считаю идею метротролла искусственно придуманной. Мы же строим не для того, чтобы построить, мы хотим получить успешную эффективную безопасную эксплуатацию. А взять и использовать кусочек тоннеля, вот он проехал под землей, а дальше так? А дальше пересечение в одном уровне с трамваем. Объем перевозок будет как у обычного наземного транспорта, – приводит слова Шишова «СуперОмск».

Мостостроитель пояснил, что ключевое преимущество метро заключается в его внеуличном статусе, что позволяет эффективно решать транспортные проблемы. Метротролл же, будучи уличным видом транспорта, будет наоборот усугублять ситуацию.

В качестве современных альтернатив Шишов упомянул электробусы, которые, по его словам, уже активно вытесняют автобусы в крупных городах.

Президент ПИК «Мостовик» напомнил, что омский проект метро еще в 2000-х годах был скорректирован под эксплуатацию беспилотных поездов, по аналогии с легкорельсовым транспортом. Шишов заявил, что именно внеуличный ЛРТ является перспективным решением для Омска, потому что этот вид транспорта дешевле, скоростнее, и решает транспортные проблемы.

Напомним, что о переделке омского метро в метротрам говорят давно. В 2024 году в регионе ждали федеральных экспертов, которые должны были решить судьбу метрополитена. Деньги на реализацию проекта также планировали получить от федеральных властей.

В прошлом месяце депутаты Госдумы предложили возобновить программу строительства метрополитенов в городах-миллионниках.