Власти вновь подняли вопрос о второй жизни омского метро

Чиновники рассматривают еще один проект преображения метрополитена.

Omskinform.ru

Власти Омской области высказались о будущем метрополитена в Омске. Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов в ответе на вопрос омича подтвердил работу над проектами метротрама или метротролла.

– В настоящее время ведется работа по определению формы дальнейшей реализации проекта по строительству метрополитена. Рассматривается возможность объединить метрополитен с трамвайной сетью или создать в городе транспортную систему «Метротролл – Омск» (посредством трамвайного или троллейбусного сообщения), – рассказал министр.

Напомним, что о переделке омского метро в метротрам говорили говорили давно. В 2024 году в регионе ждали федеральных экспертов, которые должны были решить судьбу метрополитена. Деньги на реализацию проекта также планировали получить от федеральных властей.

Однако в прошлом месяце депутаты Госдумы предложили возобновить программу строительства метрополитенов в городах-миллионниках.