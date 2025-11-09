Омскому метро хотят дать еще один шанс

На федеральном уровне заговорили о строительстве метрополитенов в больших городах.

omskinform.ru

В России насчитывается 16 городов-миллионников, из них только в семи есть метро, а проблемы транспортной доступности обсуждают повсеместно. В Государственной думе хотят создать федеральную программу по строительству метро в таких городах, депутаты уже обратились в правительство.

– В целях стратегического развития крупнейших городов РФ, обеспечения устойчивости их транспортной инфраструктуры и повышения качества жизни населения представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возобновлении государственной программы строительства метрополитенов в городах с численностью населения свыше одного миллиона человек по аналогии с практикой, применявшейся в советский период, – написано в предложении.

Сейчас в России семь действующих метрополитенов: Московский, Петербургский, Казанский, Екатеринбургский, Новосибирский, Самарский и Нижегородский. Почти все они, кроме Казанского, введены в эксплуатацию в советский период.

В девяти городах метро либо отменили вообще, либо законсервировали. Так, в Волгограде его превратили в метротрам, в Челябинске оно также конвертируется в трамвайную линию. В Красноярске продолжают строить, в Уфе в качестве альтернативы пущена городская электричка, в Перми и в Ростове-на-Дону отменено строительство метро, в Омске законсервировано. Проект метрополитена в Краснодаре отложен, так же как и в Воронеже.