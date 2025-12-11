Омичам показали, как хорош отремонтированный СКК им. Блинова

Ледовая арена уже готова.

Omskinform.ru

Сегодня, 11 декабря, омичам показали обновленный СКК им. Блинова изнутри. Видео выложил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

На записи видно, что в комплексе полностью завершена заливка льда, установлены стеклянные ограждения и бортовое покрытие, оборудованы скамьи запасных игроков, изготовлены штрафные боксы и установлены кресла для зрителей во всех четырех секторах.

Напомним, что СКК имени Блинова был построен в 1980-х годах и долгое время считался главной спортивной ареной Омска. С 2020 года здание не использовалось, но в 2025 году началась масштабная реконструкция. Комплекс планировали открыть этой осенью, однако сроки несколько раз переносились. По последним данным, первая игра в обновленном спорткомплексе пройдет в марте.