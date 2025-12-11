В Омске все-таки одобрили строительство фешенебельного апарт-отеля

Помимо гостиницы, на территории бывшего ДОСААФа возведут культурно-развлекательный центр. Объекты появятся через три года.

Фото создано при помощи ИИ

Архитектурно-градостроительный совет Омска поддержал доработанные проекты строительства апарт-отеля и культурно-развлекательного комплекса на улице 3-й Островской. Они расположатся около Ленинградского моста на Левобережье Омска, на территории бывшего омского отделения ДОСААФ.

– Инвестор заявил о готовности завершить строительство в течение трех лет, – рассказал в своем ТГ-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Застройщиками выступают компании «ГеоТоп» и «ГеоПартнер», отсудившие землю.

Интересно, что в ноябре представители областного архсовета отклонили эти проекты.

Ранее сообщалось, что 9-этажное здание гостиницы будет состоять из 174 номеров. Культурно-развлекательный комплекс будет двухэтажным. На первом этаже расположится выставочный, танцевальный или конференц-зал. На втором – лекционные и компьютерные классы, а также зимний сад.