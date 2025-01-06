Объекты будут располагаться на месте бывшего картодрома ДОСААФ.

На улице 3-я Островская рядом с Ленинградским мостом уже в марте планируется начать строительство гостиницы и многофункционального культурно-развлекательного комплекса. Застройщиками выступают компании «ГеоТоп» и «ГеоПартнер», ранее отсудившие землю под бывшим картодромом ДОСААФ.

Десятиэтажный апарт-отель будет возводить ООО «ГеоТоп». Здание будет иметь высоту 28 метров, гостиничные номера займут со второго по десятый этаж, сообщает портал «Омскрегион». В свою очередь, ООО «ГеоПартнер» выступит заказчиком культурно-развлекательного комплекса, он будет располагаться ближе к мосту. Согласно проекту, запланировано строительство одноэтажного здания из сэндвич-панелей с частично антресольным вторым этажом. На первом этаже планируется выставочный зал, на втором – ресторан на 100 мест и лекционные залы. Площадь здания составит 5,6 тыс. кв. метров.

Обе стройки планируется завершить к июню 2026 году. Поскольку участок под застройку располагается на месте памятника археологии федерального значения «Омская стоянка», перед началом работ будут выполнены спасательные археологические работы – раскопки шурфами на месте свайного поля и траншей под инженерные сети. Если специалисты обнаружат культурный слой, его будут исследовать сплошным раскопом. Это, естественно, повлияет на сроки проведения работ по строительству гостиницы и развлекательного комплекса.