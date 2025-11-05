В Омске «завернули» строительство апарт-отеля

Областной архсовет отклонил проект на территории бывшего ДОСААФ.

департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска Архитектурно-градостроительный совет Омской области не одобрил проект апарт-отеля и культурно-развлекательного комплекса на территории бывшего омского отделения ДОСААФ, сообщает РБК Омск со ссылкой на сайт регионального правительства.

Ранее городской архитектурный совет поддержал оба проекта. Апарт-отель планировался восьмиэтажным с 174 апартаментами – 110 однокомнатными и 64 двухкомнатными. Культурно-развлекательный комплекс должен был быть двухэтажным: на первом этаже – большой трансформируемый зал, на втором – лекционные и компьютерные классы, а также зимний сад.

На областном совете оба проекта отклонили . Арендаторам рекомендовали при доработке убрать апарт-отель с территории и включить в проект участок автодрома ДОСААФ. Также компаниям посоветовали учитывать высокий уровень авиационного шума, который ограничивает размещение гостиниц, кафе, ресторанов и многофункциональных залов.