В Омске «завернули» строительство апарт-отеля

Архитектурно-градостроительный совет Омской области не одобрил проект апарт-отеля и культурно-развлекательного комплекса на территории бывшего омского отделения ДОСААФ, сообщает РБК Омск со ссылкой на сайт регионального правительства.
Ранее городской архитектурный совет поддержал оба проекта. Апарт-отель планировался восьмиэтажным с 174 апартаментами – 110 однокомнатными и 64 двухкомнатными. Культурно-развлекательный комплекс должен был быть двухэтажным: на первом этаже – большой трансформируемый зал, на втором – лекционные и компьютерные классы, а также зимний сад.
На областном совете оба проекта отклонили. Арендаторам рекомендовали при доработке убрать апарт-отель с территории и включить в проект участок автодрома ДОСААФ. Также компаниям посоветовали учитывать высокий уровень авиационного шума, который ограничивает размещение гостиниц, кафе, ресторанов и многофункциональных залов.
Кроме того, арендаторам участков рекомендовано согласовывать все работы с Министерством культуры Омской области из-за объекта культурного наследия Омская стоянка» – остатков древних поселений, существовавших несколько тысяч лет назад.