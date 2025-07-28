Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Проект апарт-отеля и культурно-развлекательного комплекса отправлен на доработку.

Сегодня, 28 июля, в мэрии Омска состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета. Один из вопросов, представленных архитекторам, касался строительства апарт-отеля и многофункционального культурно-развлекательного комплекса на улице 3-я Островская у Ленинградского моста.

Инвестор заявил 9-этажное здание гостиницы (включая один подземный технический этаж) на 174 апартаментах: 110 однокомнатных и 64 двухкомнатных. Двухэтажный культурно-развлекательный комплекс будет двухэтажным. На первом этаже планируется зал, трансформирующийся в выставочный, танцевальный, конференц-зал. На  втором этаже будут лекционные и компьютерные классы, а также зимний сад.

Члены архсовета отправили проект на доработку.

·Экономика/Бизнес

Проект апарт-отеля и культурно-развлекательного комплекса отправлен на доработку.

Сегодня, 28 июля, в мэрии Омска состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета. Один из вопросов, представленных архитекторам, касался строительства апарт-отеля и многофункционального культурно-развлекательного комплекса на улице 3-я Островская у Ленинградского моста.

Инвестор заявил 9-этажное здание гостиницы (включая один подземный технический этаж) на 174 апартаментах: 110 однокомнатных и 64 двухкомнатных. Двухэтажный культурно-развлекательный комплекс будет двухэтажным. На первом этаже планируется зал, трансформирующийся в выставочный, танцевальный, конференц-зал. На  втором этаже будут лекционные и компьютерные классы, а также зимний сад.

Члены архсовета отправили проект на доработку.