Омичам напомнили об опасных местах после падения пенсионера в яму с кипятком

В свете недавней трагедии, когда пожилой мужчина упал в яму с кипятком и получил смертельные ожоги, руководство «Тепловой компании» обратилось к омичам с рекомендациями соблюдать осторожность в холодное время года.
– В отопительный период объекты теплоснабжения являются зоной повышенной опасности! Не приближайтесь к местам выхода горячего пара или воды на поверхность. Под ними могут находиться открытые люки или скрытые провалы, – напомнили в «Тепловой компании».
Омичей также просят обращать внимание на ограждения и предупреждающие знаки и ни в коем случае не ставить автомобили на крышки люков тепловых камер и технологических колодцев.
Всем, кто заметил признаки повреждения сетей или появления кипятка на поверхности, просят немедленно звонить в экстренные службы по номерам: 101, 112 или 78-78-78.
Напомним, что в Омске возбудили уголовное дело о халатности после падения мужчины в яму с кипятком. Отвечать за инцидент придется сотрудникам АО «Тепловая компания», отвечающим за этот трубопровод.
На прошлой неделе пенсионер скончался в больнице. Как выяснилось позже, им оказался известный омский профессор и агроном Владимир Красницкий. Ему было 78 лет.