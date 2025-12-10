Омичам напомнили об опасных местах после падения пенсионера в яму с кипятком

Жителей призывают быть бдительными и сообщать об открытых люках и лужах с горячей водой.

Фото: Freepik.com

В свете недавней трагедии, когда пожилой мужчина упал в яму с кипятком и получил смертельные ожоги, руководство «Тепловой компании» обратилось к омичам с рекомендациями соблюдать осторожность в холодное время года.

– В отопительный период объекты теплоснабжения являются зоной повышенной опасности! Не приближайтесь к местам выхода горячего пара или воды на поверхность. Под ними могут находиться открытые люки или скрытые провалы, – напомнили в «Тепловой компании».

Омичей также просят обращать внимание на ограждения и предупреждающие знаки и ни в коем случае не ставить автомобили на крышки люков тепловых камер и технологических колодцев.

Всем, кто заметил признаки повреждения сетей или появления кипятка на поверхности, просят немедленно звонить в экстренные службы по номерам: 101, 112 или 78-78-78.

Напомним, что в Омске возбудили уголовное дело о халатности после падения мужчины в яму с кипятком. Отвечать за инцидент придется сотрудникам АО «Тепловая компания», отвечающим за этот трубопровод.

На прошлой неделе пенсионер скончался в больнице. Как выяснилось позже, им оказался известный омский профессор и агроном Владимир Красницкий. Ему было 78 лет.