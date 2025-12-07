Упавшим в яму с кипятком мужчиной оказался известный омский профессор

Личность погибшего установили сотрудники агрохимцентра.

Омск Live

Появилась новая информация о личности мужчины, который накануне упал в заполненную кипятком яму, а позже скончался в больнице. По данным телеграм-канала « Новости Омска », ссылающимся на работников Центра агрохимической службы «Омский», погибшим являлся 78-летний профессор и агроном Владимир Красницкий.

Отметим, что о его смерти стало известно в четверг, 4 декабря. Однако причина гибели не сообщалась.

Напомним, что церемония прощания с Владимиром Красницким состоится сегодня, 7 декабря, с 12:00 до 14:00 в Военно-Воскресенском соборе по адресу: ул. Партизанская, 16.