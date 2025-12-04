Омск-Информ
·Общество

В Омске скончался известный агроном Красницкий

Прощание с ним планируется в ближайшее воскресенье.

В Омске ушел из жизни заслуженный агроном России, доктор наук, профессор, директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр агрохимической службы «Омский» Владимир Красницкий. Ему было 78 лет.

– Более 40 лет он возглавлял Агрохимцентр «Омский», под его руководством учреждение стало одним из лучших в стране, – сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа.

Красницкий награжден не только почетным званием «Заслуженный агроном Российской Федерации», но также званием «Почетный работник АПК России», медалью Сергея Манякина, золотыми и серебряными медалями ВДНХ, благодарностями и почетными грамотами.

Прощание состоится в воскресенье, 7 декабря, с 12:00 до 14:00 в Военно-Воскресенском соборе.

