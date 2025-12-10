«Исчезнувшая» омская чиновница совершила неожиданный камбэк

Лилия Гулиева вновь стала заместителем министра имущественных отношений.

Фото: omskportal.ru Сегодня, 10 декабря, стало известно о возвращении Лилии Гулиевой на пост заместителя министра имущественных отношений Омской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.

Любопытно, что на прошлой неделе ее имя внезапно исчезло из списка руководителей на сайте облправительства. Позже стало известно, что чиновница переоформляет документы, необходимые для рассмотрения ее кандидатуры на заключение контракта с министерством.

Как оказалось, Гулиева снова была назначена заместителем министра сроком на один год.

Напомним, что Лилия Гулиева работает заместителем министра имущественных отношений с июля 2019 года. В апреле текущего года ей присвоили звание «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области».

Руководит министерством Владимир Ершов. Помимо Гулиевой, у него в подчинении находятся первый заместитель Александр Матненко и заместитель Лариса Бабешина.

В августе из министерства уволился заместитель Яков Ходос. Сообщалось, что он ушел по собственному желанию.