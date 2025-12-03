Омск-Информ
·Политика

Внезапно ушедшая в отставку чиновница омского минимущества вернется обратно

Причины ухода Лилии Гулиевой официально не раскрываются.

Стала известна причина внезапной отставки Лилии Гулиевой с поста заместителя министра имущественных отношений Омской области. Ранее ее имя исчезло из списка руководителей на сайте облправительства.

Как пояснили в минимуществе, чиновница переоформляет документы, необходимые для рассмотрения ее кандидатуры на заключение контракта с министерством, сообщают «Коммерческие вести». В какой должности она продолжит госслужбу, пока не известно.

Лилия Гулиева работала заместителем министра имущественных отношений с июля 2019 года. В апреле текущего года ей присвоили звание «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области».

