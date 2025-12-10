В Омске героя СВО увековечат на стене офиса компании-банкрота

До ухода «за ленточку» погибший работал в этой организации.

Фото: Яндекс карты

В Омске установят мемориальную табличку Константину Кондратьеву, погибшему в зоне проведения СВО. Соответствующее решение приняли депутаты Омского городского совета.

Константин Кондратьев в апреле 2024 года ушел добровольцем в зону СВО. Он служил в звании ефрейтора, в должности минометчика. Через год после заключения контракта, 16 апреля 2025 года, боец погиб. Кондратьев похоронен на Ново-Южном кладбище Омска.

Мемориал установят на стене здания «Омскгоргаза», находящегося по адресу: ул. Красных Зорь, 19, в Центральном округе. Компания обязалась содержать мемориальный знак бывшего сотрудника за собственные средства.

Напомним, что «Омскгоргаз» признан банкротом осенью 2023 года. По решению суда было открыто конкурсное производство. Половину имущества омской компании выкупил предприниматель из Санкт-Петербурга. Другую часть акций компании приобрел частный детектив с деловой жилкой.

Полтора месяца назад компания выставила на торги свой многочисленный автопарк. С молотка пошли даже разбитые прицепы и проржавевшие насквозь сгоревшие машины.