Банкротящийся «Омскгоргаз» распродает свой многочисленный автопарк

На продажу выставлено все: от легковушек и прицепов до автокрана с тягачом.

ГИС Торги

Банкротящаяся компания «Омскгоргаз» выставила на продажу свою технику. Компания распродает спецтехнику, прицепы, автоцистерны, грузовики и легковые авто. Соответствующие объявления размещены на сайте госторгов.

Самыми дорогими лотами стали автоцистерны для огнеопасных грузов ЗиЛ-433360. За машины 2011 г. в. просят 810 тыс. рублей. Машины «постарше» стоят меньше: цистерна 2007 г. в. продается за 795 тыс. рублей, а ЗиЛ-433362 конца прошлого века, сошедший с конвейера в 1997 году, предлагают за 705 тыс. рублей.

Самыми дешевыми оказались прицепы. Цена на проржавевшие контейнеровозы, бортовые прицепы и тракторные прицепы начинается от 18 тыс. рублей и заканчивается 57 тыс. рублей. Так, «Омскгоргаз» продает насквозь проржавевший остов бортовой «Газели» за 21,5 тыс. рублей. Предположительно, автомобиль пострадал при пожаре и теперь годится только на металлолом.

Помимо бензовозов и прицепов, на продажу также выставлены тракторы, бульдозеры, автокран, тягач и легковые «Волги». Весь автопарк компания оценила в 7,8 млн рублей.

Торги будут проведены 4 декабря. Подать заявку на участие в аукционах можно до 27 ноября.

Напомним, что «Омскгоргаз» был признан банкротом в ноябре 2023 года, по решению суда было открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Половину имущества омской компании выкупил предприниматель из Санкт-Петербурга. Еще одну часть акций компании приобрел частный детектив с деловой жилкой.