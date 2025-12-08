В Омске стал сбоить еще и мессенджер Max

Пользователи жалуются, что не могут отправлять и читать сообщения.

Фото: Freepik.com

Сегодня, 8 декабря, после 12:00 по московскому времени пользователи мессенджера Max начали массово сообщать о проблемах в его работе. По данным сервиса Downdetector, в час поступает около 245 жалоб, за сутки зафиксировано более 2300 обращений.

Фото: скриншот downdetector.su

Проблемы затронули жителей нескольких регионов России, включая омичей, а также Республику Алтай, Приморский край, Новосибирскую и Рязанскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Пользователи жалуются, что приложение либо не открывается вовсе, либо работает некорректно, не получается отправлять и читать сообщения. Сбой наблюдается как в мобильной версии мессенджера, так и в его веб-версии.

Кроме того, недавно омичи столкнулись с массовым сбоем в работе мессенджера WhatsApp*. И если эту систему обмена сообщениями планируют заблокировать в России, то на Max вынуждают переходить даже школьников. Без этого детям не дают домашние задания и расписание уроков.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.