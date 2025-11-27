Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На уроки не приходите: омских школьников заставляют устанавливать Max

Родители учеников жалуются на давление вместо образования.

Родители учеников Иртышской школы в Омском районе пожаловались, что детей вынуждают устанавливать приложение Max. Без этого им не дают домашние задания, расписание и учебники.

– Под давлением учеников заставляют скачивать приложение Max, говоря о том, что домашние задания будут выдавать там. Доступ в Дневник.ру не дают. Он просто не работает, и там ничего не происходит. Об обычных дневниках тоже давно речи нет. Прямым текстом говорят, кто не установит приложение, на уроки не приходите. Ссылаются на администрацию, – написала омичка в соцсетях.

Ребенку омички от такого давления стало плохо.

В администрации района ответили, что направили вопрос на рассмотрение в комитет по образованию. Ответить женщине пообещали завтра.

2145
·Общество

На уроки не приходите: омских школьников заставляют устанавливать Max

Родители учеников жалуются на давление вместо образования.

Родители учеников Иртышской школы в Омском районе пожаловались, что детей вынуждают устанавливать приложение Max. Без этого им не дают домашние задания, расписание и учебники.

– Под давлением учеников заставляют скачивать приложение Max, говоря о том, что домашние задания будут выдавать там. Доступ в Дневник.ру не дают. Он просто не работает, и там ничего не происходит. Об обычных дневниках тоже давно речи нет. Прямым текстом говорят, кто не установит приложение, на уроки не приходите. Ссылаются на администрацию, – написала омичка в соцсетях.

Ребенку омички от такого давления стало плохо.

В администрации района ответили, что направили вопрос на рассмотрение в комитет по образованию. Ответить женщине пообещали завтра.

2145