Назван срок окончательной блокировки WhatsApp*

По его словам, это произойдет неизбежно.

GigaChat Популярный мессенджер WhatsApp* может быть полностью заблокирован на территории России в течение ближайших четырех – шести месяцев. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

– Я, безусловно, допускаю возможность блокировки WhatsApp* в России. И думаю, что это может произойти в течение четырех – шести месяцев. На рынке есть много мессенджеров. Когда-то был популярный Viber, но сейчас никто даже не вспоминает о нем. Поэтому я думаю, что WhatsApp* – это тоже такой сервис, который будет забыт через полгода после того, как он покинет Россию, – заявил Свинцов.

Депутат объяснил, что основной причиной возможной блокировки является отказ разработчиков WhatsApp* от сотрудничества с российскими властями. Он подчеркнул, что мессенджер является собственностью Meta, которая, по его словам, хранит данные российских граждан за пределами страны и использует их в ущерб интересам России.

– Через мессенджер пересылается разная информация: и личная, и корпоративная, и иногда даже какая-то критически важная. Все это используется западными спецслужбами, в том числе для противодействия нашей стране в спецоперации. Поэтому это все весьма серьезный вопрос, и определенные ограничения постепенно должны быть приняты, – отметил Свинцов.

Напомним, что недавно омичи столкнулись с массовым сбоем WhatsApp*. Ранее от российских операторов потребовали прекратить передачу SMS и звонков новым пользователям приложения.

* Принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.