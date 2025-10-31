Омичи скоро не смогут войти в Telegram и WhatsApp*

При попытке не придет проверочный код.

omskinform.ru

В России стало труднее зарегистрироваться и войти в Telegram и WhatsApp*. СМС и звонки, необходимые для этого, начали ограничивать.

– От российских операторов потребовали прекратить передачу SMS и звонков новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp*, – сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

Указание уже начал выполнять «Билайн». Однако абоненты «МегаФона» и МТС получать СМС и звонки пока могут.

Ранее зарегистрированных пользователей ограничения тоже коснулись. Однако пока пользователи еще имеют возможность войти в приложение с помощью электронной почты.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.