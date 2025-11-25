Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичи столкнулись с массовым сбоем WhatsApp*

Неполадки в работе мессенджера заметили и жители других регионов.

Омичи столкнулись с массовым сбоем в работе мессенджера WhatsApp*. Сервис Downdetector зафиксировал резкое увеличение обращений с жалобами на перебои начиная со вчерашнего вечера.

Пользователи жалуются, что сообщения отправляются с большой задержкой, уведомления приходят с опозданием или вовсе не приходят, а медиафайлы загружаются с трудом.

Сбои заметили не только омичи. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской, Томской областей и Республики Саха также отмечают неполадки в работе мессенджера. За сутки пользователи отправили более 230 жалоб.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.

·Общество

Омичи столкнулись с массовым сбоем WhatsApp*

Неполадки в работе мессенджера заметили и жители других регионов.

Омичи столкнулись с массовым сбоем в работе мессенджера WhatsApp*. Сервис Downdetector зафиксировал резкое увеличение обращений с жалобами на перебои начиная со вчерашнего вечера.

Пользователи жалуются, что сообщения отправляются с большой задержкой, уведомления приходят с опозданием или вовсе не приходят, а медиафайлы загружаются с трудом.

Сбои заметили не только омичи. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской, Томской областей и Республики Саха также отмечают неполадки в работе мессенджера. За сутки пользователи отправили более 230 жалоб.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.