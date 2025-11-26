В Омске может появиться складской комплекс

На торги выставлен новый участок, соседствующий с ранее анонсированным.

На сайте администрации Омска появилось распоряжение о проведении очередного аукциона на право аренды земельного участка. Торги коснутся территории площадью 975 кв. м, расположенной в Центральном округе города.

Участок находится в непосредственной близости от здания, расположенного на улице Сибмисовская, дом 1. Если быть точнее, в 241 метрах юго-восточнее этого адреса. Согласно документу вид разрешенного использования данной территории определен как «склад».

Любопытно, что пару недель назад омская мэрия объявила о проведении подобного аукциона на участок, находящийся в нескольких десятках метров от этого адреса. Территорию под склад площадью 1233 кв. м планируют реализовать в 280 метрах юго-восточнее здания по адресу: Сибмисовская, 1. Возможно, речь идет о складском комплексе.

Отметим, что в Омске в последнее время земельные участки активно выставляют на торги под складские нужды. В октябре мэрия выделила три территории для складов. Информация о проведении еще одного такого аукциона появилась на прошлой неделе.