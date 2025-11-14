Омск-Информ
·Общество

В Омске может появиться еще один склад

Администрация Омска проводит аукцион на право аренды земельного участка.

На сайте омской мэрии появилось распоряжение о проведении очередного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Он расположен в Центральном округе, в 280 метрах юго-восточнее относительно здания по адресу: улица Сибмисовская, 1.

Площадь земельного участка составляет 1233 кв. м. Как говорится в документе, вид разрешенного использования территории определен как склад.

Stable Diffusion

