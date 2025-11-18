Омские земли продолжают массово сдавать под склады

Мэрия объявила еще один аукцион на аренду земельного участка.

На официальном сайте администрации Омска опубликовано распоряжение о проведении очередного аукциона на право аренды земельного участка. На этот раз торги коснутся территории площадью 2915 кв. м, расположенной в Октябрьском округе города.

Участок находится в непосредственной близости от здания, расположенного на улице Барабинская, дом 16. Точное местоположение – 96 метров юго-восточнее этого адреса. Согласно документу, вид разрешенного использования данной территории определен как «склад, складские площадки».

Отметим, что в Омске в последнее время земельные участки активно выставляют на торги под складские нужды. В октябре мэрия выделила три территории для складов. Информация о проведении еще одного такого аукциона появилась на прошлой неделе.