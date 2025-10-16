В Омске построят еще три больших склада

Городские чиновники выделили участки под эти цели.

Stable Diffusion На этой неделе в мэрии Омска подписали распоряжения о сдаче в аренду трех земельных участков под склады. Стоимость пока неизвестна. Арендаторов определят с помощью торгов.

Два участка располагаются вдоль Красноярского тракта. Один площадью 4,5 тыс. кв. м (кадастровый номер 55:36:050204:4662), второй – 6 тыс. кв. м (55:36:050204:4661). Отметим, что кроме складов на этой земле можно организовать также производство.

Третий участок (55:36:120202:3022) располагается в 100 метрах северо-западнее относительно жилого дома № 13 на улице 3-й Заречной. Его площадь 3,2 тыс. кв. м.

Отметим, что в последнее время в Омске идет активное строительство складов для маркетплейсов и не только.