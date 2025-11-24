Названа степень готовности школы в омском Серебряном Береге

Строительство школы вышло на завершающий этап.

Сегодня, 24 ноября, стало известно о ходе строительства школы в омском микрорайоне Серебряный Берег.

Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, строительные работы вышли на завершающий этап.

– Работы по строительству школы в микрорайоне Серебряный Берег в Омске находятся на завершающем этапе, – рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Также губернатор сообщил, что параллельно с достройкой школы идет закупка необходимого для учебного процесса оборудования.

Напомним, что в июне текущего года готовность объекта составляла 80 % и подрядчик гарантировал завершение всех работ в летний период. Застройщиком учреждения является Управление капитального строительства города Омска, а генеральным подрядчиком – ООО «Русстрой».

Открытие школы перенесено на начало 2026 года. Учебное заведение должно распахнуть двери для школьников сразу после окончания зимних каникул. Первоначально предполагалось ввести образовательное учреждение в эксплуатацию к 1 ноября, но власти приняли решение отложить запуск, чтобы избежать перерывов в учебном процессе.

Новый четырехэтажный комплекс будет включать классы и учебные кабинеты, зоны отдыха, столовую, библиотеку с читальным залом, актовый и спортивные залы, а также специализированные помещения для танцевальных занятий и фитнес-зоны.

Контракт на строительство был заключен в июне 2024 года, однако выполнение работ неоднократно задерживалось из-за несоблюдения сроков исполнителем. В связи с этим сдача объекта затянулась на длительный срок.