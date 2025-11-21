Экс-директор скандальной ТГК-11 остался в компании на новой должности

Олег Хилько стал советником нового руководителя.

Ранее занимавший пост генерального директора омской ТГК-11 Олег Хилько продолжил свою работу на предприятии в новой должности. Как сообщает «СуперОмск», Хилько назначен советником нового руководителя компании Дмитрия Бондаря.

Олег Хилько возглавлял ТГК-11 с сентября 2023 года. Нового главу ТГК-11, Дмитрия Бондаря, 10 ноября представил руководству региона генеральный директор ПАО «Интер РАО» Сергей Дрегваль.

Примечательно, что в тот день Хилько был удостоен Почетной грамоты Правительства Омской области за многолетний труд в сфере энергетики Омской области.

Отметим, что период руководства Олега Хилько, продлившийся два года, ознаменовался рядом громких скандалов и уголовных расследований, связанных с деятельностью предприятия.

Одной из наиболее резонансных ситуаций стало декабрьское отключение отопления в половине Омска. Инцидент, вызванный серией аварий на ТЭЦ-5, привел к тому, что бывший заместитель гендиректора Владимир Сосков был оштрафован на 180 тысяч рублей.

Летом 2024 года жители дачных участков и домовладений в Октябрьском округе Омска и соседних селах Омского района столкнулись с подтоплениями. Причиной стихийного бедствия был признан золоотвал ТЭЦ-5.

Кроме того, в 2024–2025 годах ФСБ и Следственным управлением СКР по Омской области было начато расследование уголовного дела, связанного с незаконной организацией майнинговых ферм на территории ТЭЦ-4. Среди фигурантов дела значится заместитель технического директора ТЭЦ-4 Игорь Суворов.